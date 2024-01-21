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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التصعيد في غزة..

اجتماع مرتقب بين وزراء الخارجية العرب ونظرائهم بالاتحاد الأوروبي

صدى البلد

كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد ببروكسيل، تفاصيل الاجتماع المرتقب بين وزراء الخارجية العرب والجامعة العربية ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

 

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وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "وزراء الخارجية العرب يبحثون وقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة ".

 

 وأضاف مجدي يوسف: "وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الإثنين لمناقشة التصعيد في غزة ".

 

وتابع مجدي يوسف: "يمكن البناء على قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا للمرة الأولى بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

 

واستطرد مجدي يوسف: "وزراء الخارجية العرب يسعون إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.. هناك اتساع لرقعة الصراع في منطقة البحر الأحمر وهناك تأثيرات سلبية على العالم بأكمله".

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