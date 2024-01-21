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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. شهداء فلسطينيون في قصف إسرائيلي لخان يونس.. كوريا الشمالية تستعد لاستقبال بوتين.. وشجار عنيف بين نتنياهو وجالانت

صحف الإمارات
صحف الإمارات

شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لخان يونس
روسيا: «المدافع الصامد» عودة من الناتو لمخططات الحرب الباردة
كوريا الشمالية مستعدة لاستقبال بوتين
شجار اقترب من التشابك بالأيدي بين نتنياهو وجالانت
زلزال قوي يهز البرازيل
أستراليا تشهد موجة حر تزيد خطر حرائق الغابات
الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا حريقين


سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

وقالت صحيفة "البيان"، إن الإمارات أعربت عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين في ضحايا حريق في سكن مدرسي بمحافظة فانغتشنج في مقاطعة خنان، وانفجار مصنع في مقاطعة جيانغسو، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وبشأن تطورات الحرب في غزة، سقط عدد من الشهداء الفلسطينيين وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لخان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

وتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي لمحيط مستشفى ناصر في خان يونس.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أكد أن نطاق تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في 2024، والتي تحمل اسم (المدافع الصامد)، يشكل "عودة لا رجعة فيها" من الحلف لمخططات الحرب الباردة.

وقال حلف شمال الأطلسي يوم الخميس إنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة بمشاركة نحو 90 ألف جندي في محاكاة على كيفية تعزيز القوات الأمريكية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا وعلى الجناح الشرقي للحلف إذا تصاعد الصراع لمواجهة بين طرفين يمكن أن يقتربا من أن يكونا ندين.

كما نقلت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية أكدت "استعداد" بلادها "لاستقبال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت عنها الأحد وكالة الأنباء الرسميّة في بيونج يانج، في أحدث مؤشّر إلى التقارب بين البلدين.

ومن صحيفة "الخليج"، حاول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت اقتحام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث كادت الأمور أن تصل إلى التشابك بالأيدي.

وسُمع وزير الدفاع يقول، إنه في المرة القادمة سيأتي ومعه قوة من لواء جولاني.

كما ذكرت صحيفة "البيان" أن هيئة الأرصاد الجوية بأستراليا، قالت إن أجزاءً من البلاد شهدت، موجة حر شديدة، ما يزيد من خطر حرائق الغابات في الولاية الشاسعة.

وحسب صحيفة "الاتحاد"، قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالاً بقوة 6.3 درجات ضرب غرب البرازيل السبت.

وأضاف أن الزلزال كان على عمق 592 كيلومتراً.

قصف اسرائيلي خان يونس بوتين كوريا الشمالية إسرائيل نتنياهو

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