هيروح فين؟.. صلاح محسن خارج أسوار الأهلي قريبا.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على أون سبورت أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أصبح قريب من الرحيل عن القلعة الحمراء.



وقال شوبير إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لم يعد لديه ثقة في التزام صلاح محسن بعدما تغيب اكثر من مرة عن التدريبات وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه من قبل خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي.



وتابع شوبير تصريحاته قائلا: صلاح محسن لديه رغبة في الانتقال إلى الزمالك وتم الاتفاق بينه وبين مجلس إدارة القلعة البيضاء على إنهاءتعاقده مع الأهلى من أجل انتقاله إلى الزمالك.