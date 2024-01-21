أحمد شوبير يفجر مفاجأة: صلاح محسن عايز يروح الزمالك.. تفاصيل

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مهاجم النادي الأهلي صلاح محسن، قائلا:" اللاعب يرغب في الإنتقال لصفوف الزمالك.

صلاح محسن خارج الأهلي

وأشار شوبير خلال تصريحات إذاعية،:" صلاح محسن بنسبة كبيرة خارج الأهلي وبشروط الأهلي، اللاعب لديه عرض من سيراميكا كيلوباترا واللاعب مجبر علي تنفيذ شروط الأهلي لأنه لو أراد الاستمرار ضد رغبة النادي فسيبقي ولكن دون مشاركة.

وأضاف شوبير،:" صلاح محسن خارج حسابات السويسري مارسل كولر بسبب غيابه عن التدريبات دون عذر وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه، مؤكدا:" اللاعب تواصل مع الزمالك والزمالك طلب منه أنهاء علاقته بالأهلي أولاً".

وأضاف: "صلاح محسن فقد ثقة كولر، بسبب غيابه عن التدريبات دون عذر وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه".

ولفت شوبير، إلي أن اللاعب لجأ إلي التزهيق ولكن الأهلي نفسه طويل ويجيد التعامل في هذه المواقف والأمور قد تطول.