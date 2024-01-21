أحمد حسن: صلاح محسن يرحل عن الأهلي.. العقلية بتفرق كتير

وجه أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق رسالة للاعب الأهلي صلاح محسن، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: صلاح محسن يرحل عن الأهلي والصقر يوجه رسالة ساخنة للاعب: العقلية بتفرق كتير.



وخرج صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التعاقد مع وسام أبو علي.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "الأهلي يستعد لتوجيه الشكر إلي صلاح محسن وفسخ العقد معه".

وتوج صلاح محسن مع الأهلى ببطولتين للدوري المصري ومثلها لكأس مصر ومثلها لدوري أبطال أفريقيا بجانب بطولة للسوبر المصري.