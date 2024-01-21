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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير الآثار: يجب التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد

أحمد عيسي ، وزير
أحمد عيسي ، وزير السياحة والاثار

أكد أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار على ضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد.

 

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن: إن البرلمان المصري كان حريصا فى الفترة الماضية على دعمنا من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للسياحة فى مصر.

 

وقال: ننتظر صدور قانون جديد  للشركات السياحية، والمعمول به منذ السبعينيات مما يحتاج إلي إجراء تعديلات  لفتح الباب أمام رخص جديدة  للشركات السياحية وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين  المعمول به منذ السبعينات.

 

وشدد وزير السياحة على أننا نعتمد حاليا على القطاع الخاص فى دعم السياحة وقال :نعمل علي تحفيز الطيران، وبدون الطيران لا يوجد سياحة.

 

وكشف وزير السياحة أحمد عيسي عن زيادة عدد الغرف السياحية فى 2024.

وقال:25 ألف غرفة سيتم افتتاحها خلال العام الجاري وهو رقم كبير لم تشهده مصر من قبل.

 

واستطرد قائلا :لكننا بحاجة إلي زيادة عدد الغرف السياحية ليصل لنحو 400 ألف غرفة لاستقبال أكبر عدد من السائحين خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع  منظمى الرحلات.

وزير السياحة والاثار السياسات التشريعية احمد عيسي البرلمان المصري الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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