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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في المحافظات.. حملات لحماية المستهلك لضبط محتكري السلع 

صدى البلد

 واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية  في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع ، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة،وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف .

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حماية المستهلك: الدولة لا تتدخل في تحديد أسعار السلع وقرارات الحكومة لضبط الأسواق

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حماية المستهلك يعلن تغيير رقم خدمة واتساب لتلقي شكاوى المواطنين

وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي  مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف ، مشيراً إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، يكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة ، مشيراً إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز ، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة  وإعادة الإنضباط في الأسواق ، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع .

《محافظة الجيزة》

-  وفي هذا الإطار وبناءً علي المعلومات الواردة إلي الإدارة العامة للتحريات ،والتي تفيد بوجود أحد المحال التجارية بنطاق منطقة فيصل بمحافظة الجيزة،  لتجارة التبغ  تقوم بتخزين كميات كبيرة من السجائر والتبغ  مجهولة المصدر وبأعلي من السعر الرسمي، وبناء عليه تشكلت حملة رقابية من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بنطاق منطقة فيصل بالجيزة ، وتوجهوا إلي المنشأة وقاموا بعمل محاولة شراء وقاموا بإثبات واقعة (بيع السجائر بأعلي من السعر الرسمي ) وتأكد لنا صحة المعلومات وقيام صاحب المنشأة بتخزين كميات كبيرة وهائلة من السجائر والتبغ، (تم حجبهم عن التداول،تمهيداً لبيعهم بأسعار مرتفعة) ، وإحالة الواقعة للنيابة العامة. 

وجائت المضبوطات علي النحو الآتي :

- ضبط 4500 علبة سجائر (تم حجبهم عن التداول ،تمهيدا لبيعهم بأسعار مرتفعة)

- ضبط 530 عبوة معسل ( غير مدون عليها أية بيانات ) 

《محافظة الدقهلية》  

- فيما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالفرع الإقليمي لمحافظة الدقهلية ، وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي بالجهاز،  بوجود مصنع لتصنيع الحلوي بنطاق المحافظة يقوم بتصنيع الحلوي بإستخدام مواد ومكونات مجهولة المصدر، وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمنشأة وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة،أقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات، وتم عمل محضر بالواقعة وبلغ إجمالي المضبوطات ،7.5 طن سكر مجهول المصدر وإحالة الواقعة للنيابة العامة .

- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن أسعار السلع،  والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329

حماية المستهلك ضبط الاسواق السلع الاسواق

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