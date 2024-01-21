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أخبار البلد

ثاني أيام زيارته.. وزير الري يتفقد مقرات هيئة السد العالي وإدارة خزان أسوان

صدى البلد

قام  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى ثانى ايام زيارته لمحافظة أسوان، بزيارة مقر الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان ، ومقر الإدارة العامة لرى أسوان ، ومقر الإدارة العامة لخزان أسوان ، حيث التقى  بالعاملين بالهيئة والإدارتين، حيث استمع لطلبات ومقترحات  العاملين، موجها بالاستجابة لما هو متاح منها طبقا للوائح والقوانين المنظمة، ومشيرا لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين بمختلف المحافظات والإستماع لمطالبهم بما ينعكس على تطوير منظومة العمل والاستجابة للمقترحات البناءة التى تخدم الوزارة. 



وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم ورشة الصيانة المشتركة لإدارتى رى أسوان وخزان أسوان ، حيث أشاد  بالمجهودات الكبيرة المبذولة من العاملين بالورشة ، ومؤكدا على صرف حافز التميز غير الاعتيادى للعاملين بالورشة تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لصالح الوزارة.

 

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال الصيانة الدورية لشباك الوقاية أمام خزان اسوان بالحبس الفاصل بين السد العالي والخزان، وأعمال التطهيرات الميكانيكية واليدوية الجارية حاليا لضمان سلامة نطاق حماية خزان أسوان ، بالإضافة لمتابعة أعمال الصيانة البيولوجية بالحبس وبما يضمن سلامة وأمان النطاقات.

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