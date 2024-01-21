كولر يجتمع بالجهاز الفني لبحث ترتيبات معسكر الأهلي في الإمارات

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع أعضاء الجهاز الفني صباح اليوم لمناقشة كافة الأمور الفنية في المعسكر الذي يقام حاليا في الإمارات.

وحرص المدير الفني على مراجعة جدول التدريبات، والحالة البدنية والطبية للاعبين، فضلا عن تنسيق كافة الأمور الفنية في المعسكر.

يذكر أن فريق الكرة بالنادي قد دخل معسكرا مغلقا في الإمارات بداية من أمس السبت، وذلك للاستعداد للمرحلة المقبلة؛ حيث يخوض الفريق معسكرا بإمارة عجمان تحت رعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.