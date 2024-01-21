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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"نائبة التنسيقية": لابد من وضع خطة طموحة للسياحة تتواكب مع الجمهورية الجديدة

النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد ، وكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس الشيوخ

أكدت النائبة سها سعيد ، وكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس الشيوخ  عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أنه من الضرورى العمل على جذب السياحة ، باعتبارها مصدر من مصادر الدخل القومى.

واضافت النائبة سها سعيد، فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء  مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة أنه لابد من وضع خطة تسويقية طموحة  للسياحة بمختلف مجالاتها العلاجية والثقافية والتاريخية والدينية.

وأوضحت "سعيد" أن عناصر الجذب السياحي ٣ عناصر، الأول جاهزية الخدمات السياحية، مشيرة إلى أنه يجب عدم حصر الأمر في الغرف الفندفية، بينما يوجد نمط آخر وهو منازل العطلات القائم على الشقق الفندقية من خلال شركات اداره مختصة بهذا النشاط، حيث توجد في مصر عدد من هذه الشركات لا تستطيع الحصول على تراخيص إدارة وحدات سياحية ويعملون كمكتب عقاري او مطور عقاري في ظل وجود عدد كبير من الوحدات غير المستغلة ويمكن تعميم الفائدة على جميع الأطراف.

وأضافت "سعيد " العنصر الثانى يتمثل فى أدوات الجذب متسائلة لماذا لم يتم تسويق النقاط المنتهية من مسار العائلة المقدسة.

وأشارت "نائبة التنسيقية" إلى أن العنصر الثالث يتعلق بالتسويق السياحي، موضحة أن الشركات القائمة على تنفيذ التسويق السياحى  20% فقط منها تعمل في مجال الاستجلاب والقرار الصادر  من ٢٠٠٧ بوقف التراخيص للشركات تسبب فى معضلة كبيرة، متسائلة: اين الشركات الناشئة في قطاع السياحة التى تعمل بالفعل من غير تراخيص مثل الفنادق البيئية التى تم ترخيصها بعد عشرات السنين، مؤكدة أن القانون يحتاج تغيير واتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة لتوفيق أوضاعها.

السياحة مصادر الدخل القومي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزارة السياحة والآثار الجذب السياحي

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