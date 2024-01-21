مصرع شخص في حادث مروري على طريق "بشالوش - ميت غمر" بالدقهلية

لقى شخص منذ قليل مصرعه فى حادث تصادم على طريق بشالوش ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر يفيد بورود بلاغ من أهالى بشالوش التابعة للمركز بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية ووجود جثة.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم دراجة بخارية ومصرع قائدها، ويدعى “محمد يوسف شلتوت”، 37 عاما، ومقيم سنتماي التابعة للمركز.

تم نقل الجثة إلى المستشفى على ذمة تصرفات النيابة، وجارٍ عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لإخطار لنيابة العامة.