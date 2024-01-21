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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل تسبب دمارا غير مسبوق في قطاع غزة

غزة
غزة

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إنه بعد أكثر من 106 أيام من المذبحة والمجزرة التي يتابعها العالم على شاشات التلفزيون، والتي راح ضحيتها حتى الآن ما بين شهيد وجريح حوالي 100 ألف فلسطيني، بجانب الدمار غير المسبوق الذي لحق بالبنى التحتية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث أيضا في الضفة الغربية ليس أقل من ذلك، فعدد الشهداء وصل إلى 400 شهيد وأكثر 4200 جريح و6000 معتقل منذ 7 أكتوبر، ليصل إجمالي المعتقلين 12 ألفا، بجانب عدد من المعتقلين في قطاع غزة لا يستطيع أحد أن يحدد عددهم.

وأشار إلى أن هناك محاولات مع الصليب الأحمر الدولي متابعة هذا الأمر بغرض الحصول على معلومات حول أوضاع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن يصلوا للمعنيين، ونأمل أن يكون هناك في الأيام المقبلة جهد أكبر للوصول للمعتقلين.

جنيف

وأوضح أنه يجرى المتابعة من منظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي تقوم بجهد مشكور، لكن المشكلة التي تكررها دوما بأنه على الرغم من شح المواد الطبية والأغذية والوقود هناك إشكال بإيصال ذلك للمنطقة الشمالية لقطاع غزة.

منظمة الصحة العالمية مندوب فلسطين مجلس حقوق الانسان منظمة الصحة قناة القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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