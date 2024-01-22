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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«حجازي»: مصر شريك أصيل في أمن واستقرار البحر الأحمر.. وحركة الملاحة تتعرض لضغوط|فيديو

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الصومالي مشهد جديد يؤكد التزام مصر ومسؤوليتها الإقليمية للدفاع عن أشقائها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة، وحماية ورعاية السيادة الوطنية للدول العربية والإفريقية، وعدم السماح بأي إجراءات من شأنها زيادة التوتر والمواجهات بين الأشقاء العرب والأفارقة. 

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أننا أمام مشهد دولي مُضطرب، والبحر الأحمر يتعرض لضغوط، والحرب في غزة، والحوثيين في اليمن، وكذلك اضطراب حركة الملاحة، كلها أمور ساهمت في اتخاذ إثيوبيا لهذا القرار، والذي أدانه المجتمع الدولي.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما يتم في الصومال هو تهديد للأمن والاستقرار في واحدة من أهم مناطق القارة، ومصر شريك أصيل في أمن واستقرار البحر الأحمر.


 

حجازي مصر البحر الأحمر الأفريقية العربية

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