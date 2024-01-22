عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية بلجيكا: الصراع في غزة لن يحل بالسلاح والقطاع على شفا مجاعة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن الصراع في غزة لن يحل بالسلاح ويتعين إنهاء العنف، مشيرةً إلى غزة على شفا مجاعة وانتشار الأوبئة ونطالب بوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي.

وأضافت لحبيب خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "هناك خطر كبير لتصاعد الوضع في المنطقة وما نراه في الضفة الغربية مقلق للغاية".

وتابعت: " سنرتب قريبا مؤتمرا للسلام لوضع حل الدولتين على الطريق الصحيح".

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حركة "حماس" خاطئة، مؤكداً أنه "لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها".

بسبب غزة.. مظاهرات حاشدة في محيط أحد أهم المطارات الأمريكية |فيديو

الاحتلال يُدمر البنية التحتية للتعليم الجامعي في غزة

وأشار بوريل في تصريحات إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر من قِبَل إسرائيل حالياً لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، مضيفاً أنه "من الآن فصاعداً لن أتحدث عن عملية السلام، لكنني أريد عملية حل الدولتين".

وتوضح وثيقة داخلية لمقترح سلام يبحثه الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها عدة مؤسسات إخبارية من بينها "رويترز" أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".

وتقترح الوثيقة أيضا على المشاركين في مؤتمر السلام أن يوضحوا "التداعيات" لكلا الجانبين، اعتمادا على ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون الخطة التي يجري الاتفاق عليها خلال المؤتمر، دون أي ذكر لماهية هذه التداعيات.

غزة بلجيكا وزيرة خارجية بلجيكا الضفة الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

موضوعات متعلقة

بسبب غزة.. مظاهرات حاشدة في محيط أحد أهم المطارات الأمريكية |فيديو

الاحتلال يُدمر البنية التحتية للتعليم الجامعي في غزة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم قبل إعلان نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

بعد انتهاء الأزمة.. هدية من إيران إلى باكستان

الاعتماد والرقابة الصحية : دعم كامل لأطباء مستشفيات الأزهر لضمان جاهزيتها

وزيرة الخارجية الفنلندية: سكان غزة يموتون من الجوع ويجب وقف إطلاق النار

المشاط تبحث رغبة عدد من شركاء التنمية المساهمة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تحقيق واسع في ورقة مزعومة لتداول امتحان هندسة الإعدادية بالقليوبية على مواقع التواصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. مقاس فستان ياسمين رئيس يضعها بمأزق في joy awards

من الأفضل.. فساتين الفنانات الجريئة بحفل joy awards | شاهد

«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

فيديو

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ