وزيرة خارجية بلجيكا: الصراع في غزة لن يحل بالسلاح والقطاع على شفا مجاعة

قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن الصراع في غزة لن يحل بالسلاح ويتعين إنهاء العنف، مشيرةً إلى غزة على شفا مجاعة وانتشار الأوبئة ونطالب بوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي.

وأضافت لحبيب خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "هناك خطر كبير لتصاعد الوضع في المنطقة وما نراه في الضفة الغربية مقلق للغاية".

وتابعت: " سنرتب قريبا مؤتمرا للسلام لوضع حل الدولتين على الطريق الصحيح".

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حركة "حماس" خاطئة، مؤكداً أنه "لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها".

وأشار بوريل في تصريحات إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر من قِبَل إسرائيل حالياً لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، مضيفاً أنه "من الآن فصاعداً لن أتحدث عن عملية السلام، لكنني أريد عملية حل الدولتين".

وتوضح وثيقة داخلية لمقترح سلام يبحثه الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها عدة مؤسسات إخبارية من بينها "رويترز" أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".

وتقترح الوثيقة أيضا على المشاركين في مؤتمر السلام أن يوضحوا "التداعيات" لكلا الجانبين، اعتمادا على ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون الخطة التي يجري الاتفاق عليها خلال المؤتمر، دون أي ذكر لماهية هذه التداعيات.