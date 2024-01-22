بسبب غزة.. مظاهرات حاشدة في محيط أحد أهم المطارات الأمريكية |فيديو

تظاهر مئات النشطاء في محيط مطار لوس أنجلوس الدولي، تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأغلق المتظاهرون الذين كانوا يجوبون بمركباتهم شوارع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعض الطرق المؤدية إلى مطار لوس أنجلوس، الذي يُعتبر أحد أهم المطارات الأمريكية وأكثرها ازدحاماً، ضمن الفعاليات المتصاعدة للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة فورا؛ بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكد النشطاء أن رسالة الفعاليات التي ينفذونها أنه لا توجد حياة طبيعية مع استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويجب وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل غير مشروط.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها صباح اليوم الإثنين، إن هناك ضغوطا على إسرائيل من أوروبا والولايات المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالوصول عبر قبرص إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" فإنه سيتم إرسال المساعدات الإنسانية من قبرص مباشرة إلى ميناء أشدود، ومن هناك ستذهب إلى معبر كرم أبو سالم.