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رئيس التحرير
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برلمان

مصر أكتوبر يشيد بكلمة "السيسي" خلال لقائه الرئيس الصومالي: ندعم القيادة السياسية وقراراتها

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة،بقصر الاتحادية، والذي رفض خلال الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا.

وقالت "مديح" فى تصريحات لها، أن مصر من أولى الدول التي تدعم سيادة الدول على أراضيها وترفض رفضا باتا تدخل أي دولة فى شئون دولة أخرى، وهو ما جاء على لسان وزارة الخارجية، موضحة أن مصر دولة سلام وتدعو دائما للسلام والتعاون البناء المثمر الذي يعود على الشعوب بالنفع.

وأشارت مديح إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها،  منوهة إلي أن مصر دائما تقوم بدورها فى حماية اشقائها وحل مشكلاتهم ولن تسمح بتهديد الأشقاء فى الصومال.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، كامل دعمها والحزب لكل قرارات القيادة السياسية وما تراه مناسبا في هذه القضية، بما يسمح لها القيام بدورها التاريخي الداعم للأشقاء.

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