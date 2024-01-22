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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"أرزاق" للتمويل متناهي الصغر تحصل على ترخيص بمزاولة النشاط لأول 13 فرعًا

صدى البلد

أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق" عن حصولها على ترخيص افتتاح أول 13 فرعًا للشركة، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة.

 ومن المستهدف بنهاية العام الحالي الوصول إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.


يذكر أن الشركة قد حصلت في العام الماضي على موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة. كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأولى المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.


وفي هذا الصدد، صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، بأن حصول الشركة على ترخيص إنشاء أول 13 فرعاً في 10 محافظات كمرحلة أولى بالوجهين القبلي والبحري يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع الجغرافي، كما أوضح أن الشركة في الفترة القادمة تستهدف الانتشار بشكل أكبر في كافة المحافظات، مع التركيز على التواجد في محافظات الوجه القبلي، بهدف تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لتناسب كافة فئات المجتمع.


كما أوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أرزاق للتمويل متناهي الصغر أنه جارِ البدء في تشغيل الفروع وإمدادها بالنظم التكنولوجية اللازمة، والكائن مقرها بالمدن والمناطق التالية: (أسوان – الدقي-  الزقازيق - الفيوم - بنها – دمياط -  دمنهور – سوهاج – شبرا الخيمة – شبين الكوم – طنطا – فاقوس – كفر الشيخ). وأضاف أنه من المقرر بنهاية العام القادم أن يصل إجمالي عدد فروع الشركة إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية بتلك المناطق والوصول لقاعدة كبيرة من العملاء.


يذكر أن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" إلى جانب ريادته للصيرفة الإسلامية، كان من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث يعمل المصرف وفق استراتيجية توسعية تنعكس في رغبته للتوسع في هذا المجال بإنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر؛ إيمانًا منه بأن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد؛ نظرًا لمساهمته في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
وجاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق"، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أبو ظبي الإسلامي الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة الشرعية المنتجات الجديدة النظم التكنولوجية

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