عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الألعاب التكنولوجية صناعة لا يمكن تجاهلها

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، إن خبرتي العميقة في مجال التكنولوجيا تثبت لي أن هناك جانبا هاما في الألعاب الإلكترونية، وأن مناوشاتي مع أولادي لترك الألعاب الإلكترونية المشتتة للذهن، كأحد الجوانب السلبية لا يجب أن نغفل أمامها باقي الجوانب الهامة في تلك الصناعة.

وأضاف الإمام خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم: الألعاب التكنولوجية هي صناعة لا يمكن تجاهلها، فأتابع أسواق المال بشكل يومي، وآخر استحواذ تم من ميكروسوفت على أحد شركات الألعاب تم بـ 69 مليار دولار، أي 4 تريليون جنيه، في حين أن رأس المال السوقي في مصر 1.7 تريليون في مصر، لكافة الشركات المدرجة في البلاد.

وواصل: لا يجب إهمال الإلعاب الإلكترونية، ويجب الاستثمار فيها، تطوير الألعاب الإلكترونية قد يحتاج إلى مليار دولار فهي عمليات كبرى تتم داخل لعبة واحدة، وأن وزير الاتصالات قد يكون دوره أهم من دور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لأن شركة واحدة في مجال التكنولوجيا قد تحقق أضعاف ماقد يتم خلال 10 سنوات في مجال الصناعة.

الإلعاب الإلكترونية مجال التكنولوجيا ميكروسوفت شركات الألعاب رأس المال السوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

ترشيحاتنا

تعاون استثماري ضخم مرتقب بين مصر وبلغاريا

صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على خانيونس

بعد وعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا.. الكرملين يكشف حقيقة وجود اتصال مع ترامب

مندوب فلسطين بالجامعة العربية : الاحتلال الإسرائيلي هجّر مليونين من مواطنينا

شكري يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات جديدة في مصر

الاحتلال يستهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ