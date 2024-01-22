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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة أسرى جديدة| إعلام عبري : المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس مستمرة

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، بشأن صفقة أسرى جديدة مستمرة.

وبحسب وسائل الإعلام لا يوجد اتفاق وشيك بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى.

ووفقا للتقارير فإن "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه لن يحدث على الفور أو في المستقبل القريب".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الوسطاء يحاولون تقليص الفجوات في المفاوضات بين الطرفين. 

وفي وقت سابق، قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم، إن حزب العمال الإسرائيلي، سيقدم مقترحا للكنيست بحجب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو بسبب فشلها في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، سوف يطرح حزب العمل، بقيادة الرئيسة المستقيلة ميراف ميخائيلي، للمناقشة والتصويت في الجلسة المكتملة للكنيست اليوم اقتراحًا بسحب الثقة من الحكومة.

وقالت وسائل الإعلام إن الحزب دعا جميع فصائل المعارضة إلى دعم الاقتراح الذي تضمن: "لمدة 108 أيام، لدينا أبناء وبنات تم أسرهم من قبل حماس. حياتهم في خطر في أي لحظة. في ظل هذه الحكومة تم التخلي عنهم واختطافهم، وهذه الحكومة هي التي لا تتخذ القرارات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم جميعا إلى وطنهم الآن".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن حزب "يش عتيد" عن نيته تقديم اقتراح بحجب الثقة أيضًا، لكنه تراجع اليوم في اللحظة الأخيرة.

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