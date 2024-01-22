المجلس القومي للمرأة يناقش إجراءات البدء بمشروع "سان جوبان" لتدوير المخلفات الزراعية

عقدت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة ماري لويس عضو المجلس ومقررة اللجنة ، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.

وأكدت ماري لويس أن الاجتماع ناقش إجراءات البدء في مشروع "سان جوبان" لتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي «الكمبوست»، وتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، إضافة إلى العمل على الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير، وذلك بقريتي كفر الصهبي وطحانوب بمحافظة القليوبية، أسوة بالتجربة التى اثبتت نجاحها بمحافظة المنيا .

وتطرق الاجتماع الى مناقشة أهمية العمل علي انتاج الاعلاف الحيوانية، حيث أشارت الدكتورة هالة يسري عضوة اللجنة إلي أهمية ذلك لحل مشكلة الأمن الغذائي الحيواني من خلال ماكينات الفرم المستخدمة في إنتاج السماد العضوي والاستعانة بخبرات متخصصين في مجال الأعلاف الحيوانية.

وتناول الاجتماع مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بشأن تطوير الري بطرق حديثة وتعظيم إنتاجية المحاصيل الزراعية باستخدام اللقاحات الحيوية.