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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى مدرسين بجامعة الأقصر

صدى البلد

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 59، برئاسة  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور السادة الأعضاء؛ لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

وافق المجلس على تدريس بلوك الطب الشرعي للفرقة الثالثة – الفصل الدراسي السادس – كلية الطب؛ بنظام التدريس الممتد علي مدار الفصل الدراسي السادس لمدة يوم واحد أسبوعيا، وكذلك مد فترة بلوكات الباطنة والجراحة لمدة أسبوعين.

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كما وافق المجلس على إدارج مقرر (فن الإتيكيت وأساسيات المراسم والبرتوكول) كمتطلب جامعي لطلاب الجامعة، على أن لا يتم احتساب مجموعها ضمن المجموع الأساسي أو مادة نجاح ورسوب، وتعمم علي جميع كليات الجامعة من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024م، على أن يكون تقييم المقرر عن طريق ورقة بحثية يقدمها مجموعة من الطلاب، يتم تسليمها نهاية كل فصل دراسي؛ على أن يتم حجب نتيجة الطالب في حالة عدم تقديم الورقة البحثية.

كما تضمنت الجلسة الموافقة على إبرام برتوكول تعاون بين جامعة الأقصر،  وجامعة أسيوط في برنامج الدراسات العليا (المهنية) وذلك لتطبيقها لدى مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر.

واعتمد المجلس ترقية كل من:  السيد موسي الخضر حسني محمد – المدرس المساعد بقسم نظم المعلومات – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الأقصر؛ إلى مدرس بذات القسم والكلية،  والسيد محمد ربيع سعد نور – المدرس المساعد بقسم علوم الحاسب – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الأقصر؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

كما تمت الموافقة على تعيين السيد  هاني عبدالعواض إسماعيل سيد – في وظيفة مدرس بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي – كلية الطب جامعة الأقصر، وتعيين السيد إبراهيم حامد محمد – في وظيفة مدرس علاج وصيانة النسيج الآثري – بقسم ترميم الآثار – كلية الأثار جامعة الأقصر.

واعتمد مجلس الجامعة منح عدد من الدرجات العلمية المختلفة " الدكتوراة، والماجستير"، لعدد من الباحثين بكلية الآثار، جامعة الأقصر.

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