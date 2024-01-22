الجيش الأوكراني: القوات الجوية الروسية تكثف عملياتها على محور أفدييفكا

أكد الجيش الأوكراني اليوم الاثنين أن القوات الروسية يستخدمون طائراتهم المقاتلة بشكل أكثر نشاطًا في اتجاه منطقة أفدييفكا.

أفاد الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية نفذت 18 غارة جوية هذا اليوم، على منطقة أفدييفكا وكانت هذه قنابل جوية موجهة، بالإضافة إلى غارات استخدمت فيها طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كيه-52"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

أضاف الجيش الأوكراني أنه يلحق خسائر بالقوات الروسية، لافتا إلى أن الروس يفقدون ما بين 200 إلى 300 جندي يوميا في المتوسط.

أشار إلى أن الجيش الروسي سيتحرك في البداية في اتجاه أفدييفكا في قوافل كبيرة، على افتراض أن "الجميع سيتعرضون للترهيب ويستسلمون"، مضيفًا أن القوات الروسية خسرت ما بين 70 إلى 80 بالمائة من معداته العسكرية في المنطقة.