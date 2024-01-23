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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة الموسيقيين عن عدم تكريم نجاة في مصر: الأمر يحتاج لمساندة الدولة

نجاة
نجاة

تحدث الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن أسباب عدم تكريم الفنانة نجاة الصغيرة داخل مصر، بعد ان تم تكريمها في في حفل "جوي أوردز" .
 

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لماذا لم تكرم نقابة الموسيقيين نجاة في مصر؟.. حلمي عبد الباقي يجيب

وعلق"عبد الباقي"،خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلا: بشكر المملكة السعودية وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، ونجاة كانت مشتاقة لجمهورها للغاية لأنها قيمة كبيرة وهي من ضمن القلائل لأنها من عمالقة الفن الموجودين حاليا ونفتخر بوجودها.

وعن عدم تكريم المطربة نجاة في نقابة المهن الموسيقية، أوضح حلمي أن النقابة كرمت أشخاصا كثيرين وهناك برنامج قائم على ذلك الموضوع ولكن هناك فرق في حجم التجهيزات وصعب للغاية تنفيذ مثل تلك الفكرة، ولكن قمنا بتكريم فنانين كبار وهناك خطة لتكريم كل الرموز في مصر ولكن الأمر يحتاج إلى مساندة ودعم من قبل الدولة ووزارة الثقافة.

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