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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

الفنانة نجاة
الفنانة نجاة

نشر الفنان محمد أنور صورة جديدة تجمعه بالفنانة نجاة في كواليس حفل توزيع جوائز Joy Awards.

وظهر محمد أنور برفقة زوجته مع الفنانة نجاة في كواليس الحفل وعلق عليها "مع العظيمة الجميلة نجاة الصغيرة".

خطفت الأنظار الفنانة القديرة نجاة بإطلالة شتوية انيقه وجذابة،وتألقت الفنانة نجاة حيث ارتدت بلوفر باللون الرمادي ونسقت معه وشاح باللون الرمادي الغامق، مرتدية نظارة شمس،زادت من جمالها وجاذبيتها.

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ومن الناحية الجمالية لم تتكلف في وضع المكياج مما أبرز من جمال ملامحها واعتمدت على رفع خصلات شعرها بتسريحة بسيطة للغاية،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات ، وهو ما تناسب مع إطلالتها.


وظهرت نجاة على المسرح وغنت واحدة من أشهر أغانيها "عيون القلب" أمام الحضور، وتم تكريم النجمة القديرة بجائزة عن مجمل مشوارها الفني.

 

الفنانة نجاة نجاة محمد انور محمد أنور وزوجتة ظهور نادر

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