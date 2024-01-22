بحبك يا روح قلبي .. صور أثارت ضجة لـ ريهام حجاج وزوجها

احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة الذي يوافق 22 يناير .

ونشرت ريهام حجاج مقطع فيديو يحتوي علي صور رومانسية مع زوجها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليه "كل سنة و أنت حبيبي و طيب و سعيد و متهني و مستور و مرتاح البال يا عمري، ربنا يرضي عنك دايما و يخلليك ليا و لولادك و لحبايبنا و مايحرمناش منك أبدا يا رب".

وأضافت ريهام حجاج "أول عيد ميلاد مع يوسف و چميلة ربنا يحفظهم و يخلليهم...بحبك يا روح قلبي".



وتتميز إطلالات ريهام حجاج بأنها مواكبة لأحدث صيحات و أنها تقوم بأختيار قطع الملابس المتناسقة مع قوامها و التي تمشف عن رشاقتها وقوامها الممشوق.

وتحرص الفنانة ريهام حجاج؛ على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها مما زادت من أنوثتها.

وإليكم صور الفنانه ريهام حجاج رفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة: