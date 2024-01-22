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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها، بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.


وتألقت ياسمين بإطلالة ساحرة وجذابة،حيث ارتدت فستان جلد لامع باللون البني،اتسم بتصميم مميز وغير تقليدي، ليكشف عن جمال انوثتها.


ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين على ترك شعرها المبلل منسدلا على كتفيها بتصفيفة إنسيابية ومميزة،وتزينت بكولية وقرطين وانسيال،واسورة،لازوردي، زاد من جمالها واطلالتها


واختارت في المكياج على الالوان الترابية الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها ،والكحل الاسود التي ابرز جمال عيونها،وتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين ، في المكياج على الالوان الناعمة والكحل الاسود التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم المتناسق مع لون بشرتها.

 

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز إطلالة ساحرة فستان بني فستان الماس

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