ظهور لافت.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصور جديدة لها.

وتألقت دنيا، بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا أنيقا وطويلا للغاية، باللون الأسود وبأكمام طويلة، ونسقت معه وشاحا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دنيا، في المكياج على الألوان الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها، والكحل الأسود للعيون، واختارت اللون البيج للشفاه.

كما اختارت دنيا سمير غانم، ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .