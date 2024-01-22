4 أنواع ملح تعالج الأرق وضغط الدم وأمراض القلب

يعد الملح أحد أكثر البهارات استخدامًا، ويعتاد بعض الأشخاص على إضافة الكثير من الملح إلى الطعام، لكن الإفراط في الملح غير صحى تماما لأنه قد يسبب أضرارا كثيرة مثل ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم ومشاكل الكلى وقصور عضلة القلب، لكن هناك أنواع أخرى من الملح لا يعرفها الكثيرون، وفقا لموقع “Science direct” نستعرضها لكم وفوائدها.

1- الملح الأسود

يوصى به الخبراء باعتباره بديل صحي أكثر من الملح" ،يتميز الملح ذو اللون الرمادي الوردي إلى إضافة نكهة للأطباق ،ومن المعروف أيضًا أن له خصائص تزيل تجلط الدم وتزيل السموم، وربع ملعقة صغيرة من الملح الأسود تضاف إلى الماء الدافئ في الصباح؛ تساعد على إزالة السموم من الجسم.

2- ملح البحر

الكثير من الناس يعتبرون ملح البحر أكثر صحة من ملح الطعام، ومع ذلك، فقد تم ربط الاستهلاك المفرط للصوديوم بارتفاع مستويات ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويجري تصنيعه من خلال عملية التبخر، ويعتبر من أنقى أشكال الملح التي يتم الحصول عليها بشكل طبيعي من مياه البحر.



3- ملح الهيمالايا الوردي

يساعد هذا الملح الرياضيين في الحفاظ على عضلاتهم ناعمة، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تقلصات العضلات والصداع، فإنه سيكون الملح المثالي، يكون لونه ورديا فاتحا بسبب وجود أكسيد الحديد فيه، ما يميز الملح هو أنه بدلاً من خلطه أثناء الطهي، يتم رشه فوق الخضار لتعزيز النكهة.



4- ملح الكرفس

ملح الكرفس هو في الأساس مزيج من ملح الطعام العادي مع نبات يسمى الكرفس.

يساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب ومثاليا لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

لكنه ملح الكرفس غير آمن للنساء الحوامل، لأنه قد يتسبب في انقباض الرحم ويسبب الإجهاض.