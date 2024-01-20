معلومة صادمة | طبيب يحذر: السكريات تقلل نمو الطفل

يرغب معظم الأطفال في تناول كميات كبيرة من الأطعمة السكرية التي أبرزها الحلوى، ما يؤثر سلبًا على صحة الطفل ويعرضه للإصابة بمشكلات مثل تسوس الأسنان كما أن السكر ليس بمادة مغذية، إنما هو مادة محليّة وتقتصر حاجته على إضفاء بعض النكهة على الطعام، وفي حالة الأطفال ما دون الستة أشهر، هذا الأمر غير ضروري ،حيث أنّ حليب الرضاعة الطبيعية يزودهم بحاجتهم من السكر الطبيعي، لذا قدم د . محمد عبد الحليم إستشارى حساسية صدر ومناعة الأطفال معلومات صادمة عن تناول السكريات ومخاطرها ومدى تأثيرها على نمو الأطفال.

وأوضح أن السكريات تقلل افراز هرمون النمو..

لأن المسئول الرئيسى عن طول الطفل ونموه هو هرمون النمو لأنه يؤثر بشكل كبير على طوله في المستقبل...

وأشار أن العلماء وجدوا ان استهلاك الطفل للسكريات مثل الحلويات والعصائر والكوكيز يزود افراز هرمون الإنسولين وبالتالي يؤدي إلى تثبيط لإفراز هرمون النمو ويمكن أن يقلل طول الطفل خاصةً إذا تناول السكريات بالليل قبل النوم لأن هذا التوقيت من أكثر الأوقات التي يفرز فيه هرمون النمو في الجسم..

السكر له دور في إضعاف الجهاز المناعي، الأمر الذي قد ينتج عنه انخفاض في معدل سكر الدم، فضعف وفقدان للطاقة.

يسهم السكر في تقليص مرونة أنسجة الجسم والتخفيف من أدائها لوظائفها، كما يؤثر السكر سلباً في صحة الأسنان اللبنية التي تبدأ بالبزوغ ما بين الشهرين الرابع والثامن.

يزيد السكر من خطر تعرّض الطفل لزيادة كبيرة في الوزن، تتأتى عنها إصابة محتملة بالسكري النوع الثاني وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، يؤثر السكر في تذوق الطفل في الأكل ويحببه أكثر بالأطعمة والتركيبات الحلوة.

ونصح أن تجنب الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات لأطفالنا خاصةً بالليل.. ونستبدلها بالأطعمة الصحية والخضروات والفاكهة.. ومع الوقت هيتعودوا وهيبقى ده ال Life style بتاعهم.