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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الارتجاع المريئي للرضع يسبب أمراضا خطيرة.. طبيب يشرح العلاج والوقاية

ارتجاع المرئ
ارتجاع المرئ

الارتجاع المريئي الكثير من الأطفال يصابون بالارتجاع المريئي نظرًا لأن الجهاز الهضمي يكون غير مكتمل، وتختلف درجات أعراض ارتجاع المريء عند الأطفال من طفل لآخر، ففي بعض الأحيان تكون الأعراض بسيطة ولا تستدعي أي علاج ،ولكن في حال وجود بعض الأعراض، يحتاج الطفل إلى الحصول على علاج ورعاية صحية معينة.

وكثير من الأمهات تتساءل عن ارتجاع اللبن المريئي عند الأطفال؛ لذا وضح  الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة أن الارتجاع المريئي للبن الرضاعة هو أن اللبن يصعد من المعدة إلى المريء وقد يخرج من الفم في صورة ترجيع أحيانا.

وأشار أن الأسباب الطبية لارتجاع اللبن المريئي و أنواع الارتجاع المرئي كالتالي:


أولا:  ما هي أنواع الارتجاع المريئي ..
 

نوعان: النوع الأول الارتجاع المريئي الفسيولوجي.
يصاب الطفل به خلال أول ستة شهور من عمر الطفل بسبب أن العضلات القابضة للمريء لم تكتمل النمو بعد .. و الارتجاع الفسيولوجي حالة طبيعية بتنهي بعد ما يتم الطفل الستة أشهر الأولى ... ولكي تطمئني أكثر.

وأوضح شبيب أن  كيفية التعامل مع الارتجاع الفسيولوجي  فى عدة خطوات :

أولا: تجنب اللبن الصناعي و المداومة على الرضاعة الطبيعية .

ثانياً .. تعديل وضع الطفل بعد الرضاعة لمدة ثلاثة دقائق على الأقل إما في وضع عمودي مستقيم أو مائل بدرجة 45 .

ثالثاً .. وزعي كمية اللبن في الرضعة الواحدة على عدة رضعات متقاربة بحيث أن معدة الطفل متتمليش قوي في كل رضعة .

رابعاً .. ضعي الطفل ينام على مخدة بزاوية 40 درجة .

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ما هو النوع الثاني من الارتجاع المريئي ؟!

النوع الثاني هو.. الارتجاع المريئي المرضي .

أعراضه ..

ارتجاع لبن الرضاعة بكمية كبيرة.
نقص في وزن الرضيع بشكل ملحوظ .

أحيانا يحتوي ارتجاع اللبن على بعض الدم.

حدوث شرقة واختناق و سعال بشكل متكرر مع الترجيع .

أسباب الارتجاع المريئي المرضي ...

انسداد الأمعاء عند الأطفال الرضع

 انسداد مخرج المعدة CHPS

حساسية الرضيع لبروتينات اللبن الصناعي

التقرح المعدي و تمدد المرئ 
حساسية الجلوتين

وأشار شبيب نصائح  للتعامل مع الارتجاع المريئي المرضي :-

أولاً ..  من أهم النقاط التي يترتب عليها التالي هى عرض الطفل على طبيب متخصص و القيام بكافة التحاليل و الآشعات المطلوبة ..

ثانياً .. أدوية لتقليل الحموضة و تقويةعضلات المرء للطفل .

ثالثاً .. ألبان خاصة بعلاج الارتجاع المريئي المرضي

رابعاً .. قد ينصح بابتعاد الأم عن تناول اللحوم و الألبان و بعض الأكلات في حالة حساسية الألبان و في حالة أن الأم لا تستطيع إرضاع الطفل يكتب للطفل على نوع لبن علاجي للحساسية .

خامساً .. وضع جدول لنظام غذائي للطفل للوقاية من كثرة الارتجاع .

علاج الرضيع من الإرتجاع المريئي المرضي يتم بعد إطلاع الطبيب المختص على تحاليل و آشعات الطفل و الكشف و التشخيص بدقة و العلاج يختلف من حالة إلى حالة أخري.

ارتجاع المرئ ارتجاع المرئ لاطفال الاطفال المعدة الفم ارتجاع اللبن

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