لماذا لم تكرم نقابة الموسيقيين نجاة في مصر؟.. حلمي عبد الباقي يجيب

كشف الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن أسباب تقديم الفنان مصطفى كامل استقالته من منصبه، قائلا أن من ضمن الأسباب هو عدم تفاعل أعضاء النقابة معه وهو نشيط للغاية ولا يستطيع أحد أن يكون مثله في خدمة أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

وتابع حلمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"أنا رفضت الإستقالة دي وقولتله مش هقبل أتولى مهام النقابة من بعدك ومصطفى كامل مش نقيب وبس هو صديق كفاح، وصديق عمر بالنسبة لي، وأنا مقتنع تماما أن محدش يقدر يقعد على الكرسي ده بعد الإنجازات اللي عملها.. صعب جدا".

وأضاف "عبد الباقي"، عن تكريم الفنانة نجاة الصغيرة في حفل "جوي أوردز" بالسعودية: بشكر المملكة السعودية وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، ونجاة كانت مشتاقة لجمهورها للغاية لأنها قيمة كبيرة وهي من ضمن القلائل لأنها من عمالقة الفن الموجودين حاليا ونفتخر بوجودها.

وعن عدم تكريم المطربة نجاة في نقابة المهن الموسيقية، أوضح حلمي أن النقابة كرمت أشخاص كثيرون وهناك برنامج قائم على ذلك الموضوع ولكن هناك فرق في حجم التجهيزات وصعب للغاية تنفيذ مثل تلك الفكرة، ولكن قومنا بتكريم فنانين كبار وهناك خطة لتكريم كل الرموز في مصر ولكن الأمر يحتاج إلى مساندة ودعم من قبل الدولة ووزارة الثقافة.

واختتم الفنان حلمي عبد الباقي، أن هناك فنانين كبار مثل نجاة يحتاجون لتكريمات وهناك مطربون لهم علامة فارقة في الفن المصري والنقابة تعمل على تكريمهم.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



https://www.facebook.com/share/v/qRUnvffwLohk172g/?mibextid=oFDknk