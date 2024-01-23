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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بـ 38.06 نقطة

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام بـ 38.06 نقطة ليبلغ مستوى 7313 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.52 في المائة.

وجرى تداول 267 مليون سهم عبر 15280 صفقة نقدية بقيمة 66 مليون دينار (نحو 3ر201 مليون دولار).

وزاد مؤشر السوق الرئيسي 29.19 نقطة ليبلغ مستوى 5951 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت0.33  في المائة من خلال تداول 104 مليون سهم عبر 7332 صفقة نقدية بقيمة 15 مليون دينار ، 47 مليون دولار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 45.94 نقطة ليبلغ مستوى 8029 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 58ر0 في المئة من خلال تداول 163 مليون سهم عبر 7948 صفقة.

بورصة الكويت

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