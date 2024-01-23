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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تضخ سيولة ضخمة بــ65 مليار دولار لهذا السبب

الصين
الصين

أطلق البنك المركزي الصيني المعروف ببنك الشعب الصيني اليوم، 465 مليار يوان (حوالي 65.39 مليار دولار )، لتنشيط السوق، وفق ماذكرت صحف دولية.

وضخ البنك السيولة من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة 1.8 % .

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي".

وتعد إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وتواجه الصين تراجعا في النمو مقارنة بالسنوات السابقة إذ لم تتعاف بعد من ألم بها جراء فيروس كورونا.

البنك المركزي الصيني 465 مليار يوان 65 39 مليار دولار سيولة نقدية

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