انتقام إسرائيلي من الأبرياء بقصف عنيف لكل شيء وتجويع وإعدامات جماعية

طلب بتدخل محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بحدوث قصف مدفعي من قبل قوات الإحتلال وإطلاق نار مكثف غربي خان يونس، فيما يعد نوعًا من انتقام الاحتلال لجنوده الذين قضت عليهم المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الماضية.

كما ذكرت الأنباء بإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.



وحول الأوضاع الإنسانية الكارثية، قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن مسيرات إسرائيلية تطلق النار على من يتحرك في محيط مستشفى الأمل التابع لنا.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن سيارات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المصابين في محافظة خان يونس.

وتزامن ذلك مع وجود شهادات وتقارير لصحفيين عن وجود جثامين لشهداء في الشوارع قتلهم الاحتلال وتركهم دون أن يسمح بدفنهم بينما منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وفي السياق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأممية الأونروا أن٥٧٠ ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا وندعو إلى زيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة.

وذكرت الأونروا أن القتال العنيف ورفض وصول الإعانات وانقطاع الاتصالات تعيق قدرتنا على تقديم المساعدات بأمان وفعالية.



تأكيدًا على ما ذكرته الأونروا، ذكر المرصد الأورومتوسطي، أن الاحتلال يستهدف آلاف النازحين في منطقة المواصي غرب جنوبي قطاع غزة رغم الترويج أنها منطقة آمنة يعد تكريسًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة.

وذكر أن "إسرائيل" تؤكد عبر استهدافها الممنهج للنازحين إصرارها على تنفيذ خططها العلنية للتهجير القسري للسكان وبث الشعور لديهم بألا مكان آمنًا في قطاع غزة.

▪وأردف المرصد “وثقنا قصفًا إسرائيليًا على 5 مراكز إيواء أبرزها جامعة الأقصى التي قُتل فيها 5 مدنيين منهم طفلان وامرأتان، في وقت حاصرت القوات الآلاف داخل مبنى الصناعة التابع للأمم المتحدة”.

وتابعت “وثقنا مقتل ما لا يقل عن 70 مدنيًّا، منهم نساء وأطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في منطقة المواصي وغربي خانيونس عمومًا..تلقينا إفادات بتنفيذ جيش الاحتلال إعدامات ميدانية وإطلاق النار تجاه 3 أشخاص كانوا يرفعون رايات بيضاء خلال محاولتهم الوصول لمنزلهم من أجل إخراج 50 شخصًا من أفراد عائلاتهم من منزل محاصر غربي مخيم خانيونس”.

واعتبر أن شن "إسرائيل" هجمات عسكرية متعمدة ضد مراكز الإيواء والنزوح ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي، كما أن وسائل تنفيذ هذه الهجمات تنتهك مبدأ التمييز ولا تراعي معايير التناسبية والضرورة العسكرية.

دعا المرصد محكمة العدل الدولية لتسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.