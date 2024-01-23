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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شباب الصحفيين عن بدء الصبة الخرسانية الأولى لمحطة الضبعة للطاقة النووية: حلم تحول إلى حقيقة في الجمهورية الجديدة

صدى البلد

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولي التي تستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية حدث تاريخي هام يضاف إلى سلسلة إنجازات دولة 30 يونيو الجديدة وحلم طال انتظاره تحول إلى حقيقة في الجمهورية الجديدة
قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن هذا المشروع القومي العظيم يفتح أسواق جديدة لمشروعات الطاقة في مصر ويعزز  مسار التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ويعكس بكل صدق واخلاص إن مصر السيسي تسير على الطريق الصحيح نحو امتلاك محطات نووية سلمية .


واضاف طواله: إن الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز يكتب تاريخ جديد من الشراكة الاستراتيجية مع روسيا ويسطر ملحمة وطنية  نابعة من إيمانه الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية

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