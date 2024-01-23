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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد طرحها بيوم

عندي فكرة ليسرا محنوش وسعد لمجرد تتصدر التريند وتحقق 2 مليون مشاهدة

سعد لمجرد - يسرا
سعد لمجرد - يسرا محنوش

تصدر ديو "عندي فكرة" تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" على مستوى الوطن العربي، بعد ساعات من طرح العمل الجديد والذي صور بطريقة الفيديو كليب، وصدر اليوم.

كما تخطى عدد مشاهداته 2 مليون عبر يوتيوب، بعد يوم واحد فقط من طرحه.

هي حكاية.. رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة له

الموسيقار طلال يجمع سعد لمجرد ويسرا محنوش في ديو "عندي فكرة"


الأغنية من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي وتم تصويره في إمارة دبي تحت إشراف المخرج نويل باسيل .

وكانت ردود الأفعال على العمل المشترك "ديو" منذ إطلاقه قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة يسرا محنوش عربيا. 
 

أغنية جديدة الفنانة يسرا سعد لمجرد فيديوهات يوتيوب

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