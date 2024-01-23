عندي فكرة ليسرا محنوش وسعد لمجرد تتصدر التريند وتحقق 2 مليون مشاهدة

بعد طرحها بيوم

تصدر ديو "عندي فكرة" تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" على مستوى الوطن العربي، بعد ساعات من طرح العمل الجديد والذي صور بطريقة الفيديو كليب، وصدر اليوم.

كما تخطى عدد مشاهداته 2 مليون عبر يوتيوب، بعد يوم واحد فقط من طرحه.



الأغنية من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي وتم تصويره في إمارة دبي تحت إشراف المخرج نويل باسيل .

وكانت ردود الأفعال على العمل المشترك "ديو" منذ إطلاقه قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة يسرا محنوش عربيا.

