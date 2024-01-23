إصابة شاب سوري إثر انقلاب توك توك بالدقهلية

أصيب شاب سورى الجنسية بإصابات خطيرة اثر انقلاب توك توك كان يستقله على كوبرى بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية وتم نقله إلى مستشفى دكرنس لتلقى العلاج .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس بانقلاب توك توك على كوبري أبو صينية وإصابة شخص بداخله .

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة عبدالرحمن نصر الحسينى 20 عاما سوري الجنسية بإصابات متفرقى وتم نقله إلى مستشفى دكرنس لتلقى العلاج .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.