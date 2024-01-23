عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شاب سوري إثر انقلاب توك توك بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب شاب سورى الجنسية بإصابات خطيرة اثر انقلاب توك توك كان يستقله على كوبرى بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية وتم نقله إلى مستشفى دكرنس لتلقى العلاج .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من  مأمور مركز شرطة دكرنس بانقلاب توك توك على كوبري أبو صينية وإصابة شخص بداخله .

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة عبدالرحمن نصر الحسينى 20 عاما سوري الجنسية بإصابات متفرقى وتم نقله إلى مستشفى دكرنس لتلقى العلاج .


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بمحافظة الدقهلية امن الدقهلية انقلاب توك توك النيابة العامة سوري الجنسية سيارة الإسعاف مركز شرطة دكرنس مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: تحرير 156 محضرا بمخالفات تموينية وإحالتها للنيابة العامة

ترشيحاتنا

مصرع اثنين جراء الضربات الأمريكية في العراق.. وفيديوهات توثق لحظة القصف|شاهد

أمريكا تشن ضربات جوية على فصائل مدعومة من إيران بالعراق.. تفاصيل

متحدث الصحة عن أهمية «الجينوم المصري»: «هيبقى عندنا 100 صلاح وتريزيجيه»|فيديو

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

حب أم رد للجميل|هل تعيد الأزمة الصحية للعوضي الحياة من جديد مع ياسمين عبدالعزيز؟

الضفة الغربية على وشك الانفجار.. الأردن يحذر من التهديد بامتداد حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات طبيعية تطرد الأملاح من الجسم

قطع في الدجاج ممنوع يأكلها الأطفال والكبار | تحذير

الفيضانات تؤدي لإعلان الطوارئ في مدينة أمريكية.. فيديوهات وصور

أسوأ كارثة في التاريخ.. قصة زلزال شانشي الأكثر تدميرا

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ