"حب بلدك وحافظ عليها".. عروض مسرح عرائس متنوعة بثقافة الأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث،



عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية استقبال العام الميلادي الجديد" ألقاها محمد حنفي متحدثا نبذة عن التقويم وأنواعه في مصر والعالم، وشرح بداية ومناسبات التقويم الميلادي والقبطي تحديدا، وارتباط العام الميلادي بمولد السيد المسيح عليه السلام، و تهنئة الرئيس للأخوة المسيحيين في مناسبة العيد الميلادي الجديد.

أعد قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية بعنوان "الشعر الجاهلي" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن تعريف الشعر الجاهلي، وشعراء المعلقات ونماذج ف من أشعارهم، وبعض سمات الشعر الجاهلي، وأقام قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان " وانت فينا"، بينما أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته حنان عبد الظاهر، كما أقام القصر عرض مسرح عرائس بعنوان "حب بلدك وحافظ عليها" أداء أسماء عبد الباقي وعواطف مصطفى، وأعد قصر ثقافة الأقصر عرض مسرح عرائس وقدم أغنية بعنوان "الأقصر بلدنا" أداء كريم الشاوري.

نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بالورق الملون نفذتها رحمة أحمد بصحبة رواد القصر، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم منظر طبيعي نفذتها حجاجية خيري بصحبة رواد المكتبة، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة اكتشاف مواهب من رواد المكتبة، وموهبة في الغناء أغنية "حنحب مين غيرها" غناء مجموعة، تحت إشراف أحمد أمين، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي أدارته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، ونفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية عمل جراب تليفون نفذتها فاطمة أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.