البحوث الفلكية تكشف تفاصيل جديدة في زلزال الأقصر

أعلن معهد البحوث الفلكية في بيان رسمي له منذ قليل، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يناير 2024، هزة أرضية علي بعد 46 كيلومتر جنوب شرق الاقصر.

هزة أرضية جنوب شرق الاقصر

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضي إلى انه قد ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة وعدم وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات

وقال معهد البحوث الفلكية في بيانه، إن هذه الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: الأحد الموافق 23 /01 /2024

ث د س

وقت الحدوث : الف 42 18 01 صباحا بالتوقيت المحلى



القوة : 4.4 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض: 25.41 شمالا

خط الطول : 32.97 شرقا

العمق : 9.78 كم

