كلنا نقدر نعيش لو نستحمل | الرئيس السيسي : يهون أي شيء إلا بلدنا .. تحذير من الأرصاد وارتفاع الذهب

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا ودوليًا، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، والتي تكون منخفضة فى قيم درجات حرارتها، مما أدي إلى إنخفاض قيم درجات الحرارة، مع وجود امتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مشروع صب خرسانة المفاعل الأخير بمحطة الضبعة النووية ليس مجرد مشروع لإضافة قدرات الطاقة الكهربائية، لكنه نقلة نوعية في إنتاج الطاقة الكهربائية.

أكدت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأوضاع في غزة في غاية الخطورة جراء القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ أكاديمية الشرطة ليشهد الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لـ الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، خلال مشاركتها في فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطة.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أزمة الدولار، معقبا: “هتقولي الدنيا غالية هقولك غالية بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل هنعيش وهنكبر.. و الدولار هناك رؤية طرحتها الحكومة من كام يوم.. شوفوا دائما الدولار كان يمثل مشكلة كل كام سنة لنا في مصر .. لأن الدولة المصرية لا تقدم فقط الإنفاق خلال السنوات السابقة، إنما تقدم خدمات ويتم بيعها للناس بالجنيه وأضطر أجيبها بالدولار”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "الدول مش بتمشي بالخواطر، الدول بتمشي بسياسات و قوانين وعمل، إذا الأزمة اللي احنا فيها حلولها بتعتمد علينا".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كل حاجة تهون إلا بلدنا.. إحنا بناكل وبنشرب وكل حاجة ماشية حتى لو غالية"، معقبا: "ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين نوفر لها أكل وأساسيات".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ،إن هناك اتهام لمصر أنها تسببت في منع الغذاء ودخول المساعدات عن أهل غزة ، مضيفا : هقولكم كلمة صعبة أوي .. هروح من ربنا فين لو أنا السبب في إن لقمة عيش متدخلش غزة

قال محمود توفيق وزير الداخلية، إن الجهود الأمنية نجحت خلال العام الماضي بإجهاض 129 محاولة تكوين بؤر إرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بـ 3,6 مليار جنيه.

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إنَّ وزارة الداخلية حققت إلى جانب رفقاء الدرب بقواتنا المسلحة نجاحات مؤكّدة في مواجهة الإرهاب وتقوية نشاطه، وتفكيك هياكله وتجفيف منابع تمويله، إلا أنَّه يظل خطرًا قائمًا يستوجب اليقظة الأمنية في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية لاستغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة لإعادة التمركز وتكوين بؤر جديدة تتخذها منطلقا للتمدد واستعادة قدراتها».