أستاذ طاقة: محطة الضبعة النووية نقلة تكنولوجية للمجتمع الصناعي

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مشروع صب خرسانة المفاعل الأخير بمحطة الضبعة النووية ليس مجرد مشروع لإضافة قدرات الطاقة الكهربائية، لكنه نقلة نوعية في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف "سلماوي"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن مصر على مدى العقود الماضية كانت دائما تنتج المصادر المعتمدة على البترول والغاز الطبيعي، ولكن اليوم نشهد الانتقال الطاقي و الذي يعتمد على أنواع من الطاقة المستدامة مثل: الطاقة المتجددة و الطاقة النووية.

اليورانيوم يمتد لمئات السنين

وأوضح "سلماوي"، أن احتياطات اليورانيوم قد تمتد على مستوى العالم إلى مئات السنين، مؤكدا أن هذه المحطات النووية ليست ملوثة للبيئة ولا تتسبب في انبعاثات كربونية، مضيفا أن هذا المشروع هو نقلة تكنولوجية وعلمية بالنسبة للمجتمع الصناعي والعلمي في مصر، لكونها تكنولوجيا دقيقة وبها معايير مرتفعة.