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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: محطة الضبعة النووية إنعكاس للعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

قالت  د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن بدء عملية الصبة الخرسانية الأولي، بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ونظيره الروسي فلادمير بوتين، انما ياتي إنعكاس للعلاقات القوية بين مصر وروسيا مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم ان  صب الخرسانة بالوحدة الرابعة  بمحطة الضبعة للطاقة النووية يسمح لمصر بالبدء في المرحلة التالية  لكل الوحدات النووية للاغراض السلمية  لدخوله  مرحلة التشغيل ،وان مصر ستحقق مكاسب كبيرة  في مجال الطاقة .


وقالت " نبيه" أنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بعام واحد نجحت الدولة المصرية في التوقيع على اتفاقية مبدئية مع روسيا لتدشين محطة الضبعة النووية للاستخدامات السلمية، قبل أن يتم التوقيع النهائي عام 2017 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة مؤكدة  أن العلاقات بين مصر وروسية تاريخية ،وان محطة الضبعة هي تتويج لتلك العلاقات المستمرة .


وأكدت " نبيه" أن مخطط إنشاء محطة الضبعة للأغراض السلمية لإنتاج الطاقة ويعكس الرؤية الإستراتيجية لقيادة السياسية في تنويع مصادر  الطاقة من لافتة أن العالم أجمع يمر بازمة في الطاقة وهذا يلزمه عدم الإعتماد علي مصر واحد بل تنويع المصادر الطاقة .


وكانت قد بدأت أمس الثلاثاء أعمال صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية في مصر بمشاركة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال بالفيديو.

 

وأكد السيسي في كلمته على هامش فعالية بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بالمحطة أن المشروع إنجاز جديد في ملف التعاون الثنائي مع روسيا.

 

وقال إن مشروع صب الوحدة الرابعة يسمح لمصر بالبدء في المرحة التالية في بناء المفاعلات النووية، وفق وكالة أنباء العالم العربي..

شيماء محمود نبيه مجلس النواب السيسي فلادمير بوتين روسيا

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