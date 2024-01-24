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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 يناير 2024

أسعارالدولار والعملات
أسعارالدولار والعملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".
 

 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.61 جنيه للبيع، و 33.49 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 39.31 جنيه للبيع، و39.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.54  جنيه للبيع، و100.19 جنيه للشراء .
 

الدولار سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الريال السعودى أسعار الدولار

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