تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 وارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 27,483.72 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 33,567.19 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11,722.3 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 6562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 9297 نقطة.

