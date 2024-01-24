الزمالك يستعد للقاء أم صلال القطري لتحديد المركز الثالث ببطولة الوحدة الودية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد آل نهيان استعداداً لخوض لقاء أم صلال القطري في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.
وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.
وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.
الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.