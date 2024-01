جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تتأهل للتصفيات النهائية بمهرجان إبداع فى مجال الإبتكارات العلمية

أعلن الدكتور طارق عبدالملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، عن تأهل الجامعة فى مجال الإبتكارات العلمية، للتحكيم النهائى، بمهرجان إبداع، في موسمه الثانى عشر، المخصص لشباب الجامعات، والمعاهد العليا، والأكاديميات الحكومية، والخاصة.

ويقام مهرجان ابداع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية خلال الفترة من ٢ فبراير إلى ٧ فبراير ٢٠٢٤.

تشارك الجامعة بالمهرجان فى مجال الإبتكارات العلمية بمشروعين، الأول Increasing The Efficiency Of Solar Panels By Cooling Them Using Thermal Oils إعداد الطلاب سما سامح، عبدالعزيز محمد، تسنيم محمد، والثانى Intelligent PV Cleaner IOT-Based System إعداد الطلاب أميمة أحمد، أحمد السيد، إبراهيم محمد.

وأكد عبدالملاك، حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب، لمواصلة تفوقهم، كما أن الجامعة تقف خلف طلابها، المشاركين بمختلف المسابقات، لتشجيعهم نحو التقدم، ورفع أسم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، فى الصفوف الأولى بين الجامعات، موجهًا الشكر لإدارة رعاية الشباب، على جهودها مع الطلاب.

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب المشاركين، بعد تأهلهم للمستوى النهائى فى مجال الإبتكارات العلمية، ممثلين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، معربًا عن سعادته بتحقيق طلاب الجامعة تألقًا، فى مجالات مختلفة بمهرجان إبداع، ووصولهم إلى التحكيم النهائى، متفوقين على جامعات أخرى.

جدير بالذكر أن مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، وتصل قيمة جوائزها 5 ملايين جنيه للفائزين فى مختلف المجالات الفردية والجماعية.