"تنظيم الأحداث وجذب الرعاة" ورشة عمل بتحكيم مشاريع الاتصال المؤسسى بإعلام عين شمس

عقدت كلية الإعلام جامعة عين شمس لجنة تحكيم مشاريع الاتصال المؤسسى للمستوى الثاني، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتزرة هبة شاهين القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة. سلوى سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ندا منير المدرس بقسم الاتصالات التسويقية ومشرف المادة وأساتذة التدريب حنان الليثي، أ.وعد وائل وذلك بحضور منار قدري الخبيرة فى مجال التسويق.

ووجهت الدكتورة هبة شاهين الشكر والتقدير للاستاذة منار قدري لجهودها فى تقييم مشاريع الطلاب العملية فى إطار مقرر الاتصال المؤسسى واسهاماتها فى صقل الخبرات العملية لطلاب الكلية.

كما أعربت أ.منار قدري عن تقديرها لجهود الكلية وحرصها علي نقل خبرات سوق العمل الخارجية للطلاب، وأشادت بمشاريع الطلاب وجهودهم فى الإنتاج العملى .

كما ناقشت الدكتورة منار قدري المشاريع العملية وابدت ملاحظاتها حول كل مشروع من المشاريع الستة المقدمة من قبل طلاب الفرقة الثانية والتى شملت مشاريع: (كفوف - HUM&HUM - نحن - كورة ماركة - ART therapy - شركة تا ميري).

و عقب ختام التقييم تم إعلان المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء في المركز الثالث فريق

" نحن "والذى يهدف لإعطاء نبذة عن المتطوعين وورش عمل عن الإسعافات الأولية بأقل التكاليف وضم فريق العمل الطلاب عبد الرحمن احمد ، زينه اشرف ، ريماس محسن ، رينادا محمد ،حسين محمد ، جمال زيان ، حبيبة نبيل ، بسمه سيد ، ادهم أشرف ، حبيبة هشام.

وفاز بالمركز الثاني فريق Hum&Mum حول مطعم يقدم الوجبات السريعة بشكل صحي وشهي للأطفال مع إتاحة أخصائي تغذية لمتابعة الحاله الصحية للطفل ويضم فريق العمل عمر عادل ، فوزي عيد ، فيلمون عصمت ،كارين ابراهيم ،كنزي شريف ، محمد وليد ، منة احمد ، ميرولا ناجي ، نغم محمد.

أما بالمركز الأول فاز فريق كفوف حول مركز لتنمية مواهب أطفال المدارس الحكومية بالاشتراك مع وزراة التربية والتعليم، ويضم الفريق الطلاب الهام هشام ، أمينة سيف الدين ،ايمان عبد السلام ، أسماء صبري ، بسنت رائد ، تنسيم طه ، جني احمد ، روان علي ، ساندي علاء ، سما محمد.

وقدمت ا.منار قدرى ورشة عمل عن كيفية التخطيط لتنفيذ حدث والحصول على رعاة.

وفى نهاية الورشة كّرمت أ.د. هبة شاهين كل من د.ندا منير وأ.حنان الليثي وأ. وعد وائل لجهودهم فى الإشراف على الإنتاج العملى للطلاب.

كما كرمت ا. منار قدري لجهودها في تقييم المشاريع وتقديم ورشة عمل متميزة لطلاب الكلية.

و أيضاً تم تكريم طلاب نادى الابتكار الذين ساهموا فى تنظيم أنشطة متنوعة خلال الفصل الدراسي الأول.

جامعة عين شمس