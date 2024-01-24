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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات منتصف العام 2024 بجامعة عين شمس.. 31 يناير موعد امتحان القبول التحريري لدرجتى الماجستير والدكتوراه

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم..اعلان نتيجة الفصل الدراسي الاول باداب عين شمس

أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من رصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وأنه سيتم رفعها اليوم على المنصة الإلكترونية ums للتعليم الإلكتروني.
 

رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات منتصف العام 2024 بجامعة عين شمس

رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات منتصف العام 2024 بـ كلية الآثار جامعة عين شمس.. يتحرى عنه الكثير في الوقت الحالي، خاصة طلاب مرحلة الدراسات العليا بعد إعلان الكلية نتائج الامتحانات بنسبة نجاح بلغت الـ 95.3%.

التسجيل بكليات جامعة حلوان الأهلية للفصل الدراسي الثاني… إليك الرابط

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم اليوم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

31 يناير .. امتحان القبول التحريري لدرجتى الماجستير والدكتوراه

أعلنت الدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول بشكل استثنائي لدرجتى الماجستير والدكتوراه للعام الجامعى 2024/2023، من يوم الأحد 28 يناير وحتي يوم الثلاثاء 30 يناير، وذلك بناء على قرار مجلس الكلية.

تفاصيل المشاركة في تنفيذ برنامج تدريبى بعنوان "مشوارى" لتنمية المهارات الحياتية للشباب

اعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية فى إطار التعاون المثمر بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي والشباب والرياضة لتنمية النشء والشباب ثقافيًا ودينيًا ورياضيًا وفي مختلف النواحى الاجتماعية؛ عن تنفيذ برنامج تدريبى بعنوان (مشوارى) برعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف للاهتمام بتنمية المهارات الحياتية للشباب.

 

 

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