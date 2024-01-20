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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعتا عين شمس وإيست لندن تبحثان تحضيرات حفل خريجي الشهادات المزدوجة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس البروفيسور بول مارشال، نائب المستشار المساعد للوظائف بجامعة ايست لندن وديان جلوتيير، المدير المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة العالمية بجامعة ايست لندن.

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بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ، الدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، الدكتورة شيرين راضي مدير البرامج الخاصة والدولية، الدكتورة حنان هندي مدرس بقسم علوم الحاسب ومنسق الدرجة الدولية بكلية الحاسبات والمعلومات،الدكتورة انجي الدمك استاذ. مساعد بقسم هندسه الاتصلات والالكترونيات .


ومنسق الخريجين بكلية الهندسة، الدكتورة منى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين بكلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة نهى جمال سعيد  منسق التبادل العلمي بكلية الهندسة.


وذلك لبحث التحضير لحفل الخريجين من الشهادات المزدوجه بين جامعة عين شمس وجامعة 
ايست لندن وتوسيع التعاون مع جامعة ايست لندن ليشمل كليات اخري بجانب الهندسة والحاسبات والمعلومات، كما تم بحث سبل تعزيز وتدعيم التعاون العلمي مع جامعة عين شمس من خلال تشجيع ورش العمل المشتركة والسمينارات و الابحاث في الحالات المشتركة.

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الدكتور محمد ضياء زين العابدين جامعة عين شمس البروفيسور بول مارشال جامعة إيست لندن Jobs Education

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