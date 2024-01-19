جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تشارك في معرض Egy Stitch and Tex 2024

شارك وفد من طلاب برنامج تكنولوجيا ب تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقه بجامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في فعاليات معرض Egy Stitch and Tex، المعرض الدولي الـ 16 لماكينات الغزل والنسيج وصناعة الملابس وتكنولوجيا الطباعة وإبتكارات الخيوط والأقمشة ومستلزماتهم، وجاء ذلك بناء على توجيهات من الدكتور هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية.

وأكدت الدكتور هبة فاروق سالم أن الجامعة تحرص على استفادة الطلاب وتعرفهم على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال معدات الغزل و النسيج لربط الجانب العلمي بالجانب العملي وإعداد كوادر تكنولوجية متميزة, ورفع كفاءتهم و تطوير مهاراتهم لتلبي احتياجات و متطلبات سوق العمل.

وعلى جانب آخر تنظم جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين، المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-2)، الذي يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، وممثلي التعليم الفني والتكنولوجي بوزارة التربية والتعليم بإقليم جنوب الصعيد، وممثلي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لدعم عملية الإبداع والابتكار، وذلك خلال الفترة من 27 - 29 فبراير 2024، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن نجاح المؤتمر في نسخته الأولى كان بمثابة دفعة قوية للجامعة لعقد مؤتمرها الثاني، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تقديم أفكار إبداعية لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن أن يتم احتضانها ودعمها من قبل الجامعة، لتصبح مُنتجًا أو خدمة يمكن تسويقها محليًا وإقليميًا، كما يستهدف المؤتمر أن يصبح مركزًا للإلهام والابتكار والأفكار الجديدة بين شباب التكنولوجيين والطلاب في الجامعات التكنولوجية وطلاب الجامعات والمعاهد العليا ذات الصلة بالتكنولوجيا التطبيقية من خلال روح المشاركة في حل مشكلات المجتمع، وتشجيع المُبدعين على تحويل الأفكار المُبتكرة والاختراعات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

ووجه رئيس الجامعة دعوته للسادة رؤساء جامعات في تحالف إقليم جنوب الصعيد ورؤساء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية تحقيقًا لرؤية أشمل لمستقبل التعليم الفني والتكنولوجي كأحد المسارات الجديدة التي تهدف إليها الدولة والتي تحتضنه جامعة طيبة التكنولوجية كأول جامعة تكنولوجية في إقليم جنوب الصعيد للوصول إلى توصيات من شأنها المساعدة في دعم خريطة التعليم المتكامل في الإقليم.

وأشار د. حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يستهدف مشاركة طلاب الجامعات التكنولوجية يشمل العديد من الفاعليات ومنها (معارض طلاب الجامعات التكنولوجية والجامعات، ومعرض المدراس الفنيةر ومعرض الشركات، ومعرض وحدة السكان بديوان محافظة الأقصر)، وجلسات علمية تشمل عروض تقديمية لمشروعات الطلاب، ومعارض فنية للمواهب الطلابية ومعرض فن تشكيلي.

كما يشمل المؤتمر في فعالياته إقامة منتدى التعليم التكنولوجي بعنوان "مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي بين الواقع والمأمول بإقليم جنوب الصعيد"، وذلك لتوفير الدعم اللازم من استشارات علمية والموارد اللازمة لدعم الأفكار الجديدة المُبتكرة لشباب التكنولوجيين.

ويشمل المؤتمر أيضًا عقد محاضرات عامة في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال وندوات قيمة من خبراء الصناعة ورواد الأعمال، كما سيتم دعوة قيادات وزارة التربية والتعليم الفني بمحافظات الأقصر وقنا واسوان والبحر الأحمر وسوهاج للمشاركة في منتدى التعليم التكنولوجي والفني الذي سيُعقد على هامش المؤتمر، فضلًا عن مشاركة رعاة المؤتمر (مصنع صقر التابع للهيئة العربية للتصنيع، وشركة ومصنع بيدو، والشركة المصرية المتكاملة، ومؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة).

ومن المُقرر أن تقوم الجامعة بتسويق المشروعات القابلة للتنفيذ، حيث سيتم تحكيم جميع المشروعات من قبل نُخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وسيتم بختام المؤتمر توزيع جوائز وشهادات لأفضل المشروعات والأفكار ونشر الأبحاث المقبولة في كتيب أبحاث المؤتمر، وسيستمر قبول المشروعات حتى موعد غايته 10 فبراير 2024، على أن يتم إعلان المشروعات المقبولة والمرفوضة في موعد غايته 15 فبراير من الشهر ذاته.

ومن المُقرر أن يُقام على هامش المؤتمر برنامج ترفيهي لزيارة المعالم السياحية بمدينة الأقصر ومارثون رياضي بالتعاون مع جامعة الأقصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال نادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر.

يُذكر أن اللجنة المُنظمة للمؤتمر تتكون من د. محمود محمد حفوظة، سكرتير عام المؤتمر، وم. مصطفى صفوت، مقرر عام المؤتمر، وجميع أعضاء هيئة التدريس والهية المعاونة بالجامعة كلجان تنظيمية لفعاليات المؤتمر المختلفة.